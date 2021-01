Zahlung für Gang in Quarantäne in Großbritannien im Gespräch

Die britische Regierung hat laut Umweltminister George Eustice nicht entschieden, ob sie jenen Geld zahlt, die corona-positiv getestet wurden. Zeitungen hatten berichtet, all jenen, die positiv getestet seien, könnten 500 Pfund (564 Euro) gezahlt werden, um sie zur Selbstisolation zu bewegen. Der Grund: Etliche Menschen mit Symptomen wollten sich nicht testen lassen, weil sie im Fall eines positiven Ergebnisses nicht in Isolation, sondern weiter in die Arbeit gehen wollten.