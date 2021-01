39. Salzburger MotzArt-Festival coronabedingt als Pop-Up

Die folgenden MotzArt-Veranstaltungen wurden großteils in den Sommer verlegt. Erwartet werden Clemens Haipl („Unterhaltung mit Haltung“ am 22. Juni), Wiens erster politisch korrekter Comedy Club PCCC („Cosi fan Tutte - Fake It Till You Make It“ am 25. Juni), Malarina („Serben sterben langsam“ am 9. Juli), Idil Nuna Baydar („Ghettolektuell“ am 13. Juli), Florian Klenk und Florian Scheuba („Sag Du, Florian...“ am 14. Juli), Michael Nikbakhsh & Klaus Oppitz („Wählt uns - Weil‘s schon wurscht ist“ am 15. Juli) und Christine Eixenberger („Einbildungsfreiheit“ am 24. Februar 2022).