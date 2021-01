Ex-Spion hätte Tiroler Politikerin ermorden sollen: Rasch vor Prozess abgeschoben

Wien – Was ist da schon wieder los? Ein mutmaßlicher Ex-Spion des türkischen Geheimdienstes MIT soll beauftragt worden sein, eine Politikerin zu ermorden. Er will aber selbst Schutz, stellt sich den Behörden. Der Mann wird in U-Haft genommen. Die Ermittlungen belegen, dass es sich um keinen Dampfplauderer handelt. Es kommt zur Anklage. Der Prozesstermin wird festgeschrieben.