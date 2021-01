Monika Helfer: Der endlose Schatten der eigenen Geschichte

In „Die Bagage“ schildert die Verfasserin die lebensfeindliche Realität ihrer Großeltern mütterlicherseits auf einer „Gstättn“ weit hinten im Tal, verarmt und von den Bewohnern im Ort verachtet.

Am heutigen Montag wird Teil 2 dieser, wie Helfer beteuert, auf Tatsachen beruhenden Familiensaga veröffentlicht: „Vati“ ist das Porträt von Helfers Vater Josef – oder zumindest der Versuch, ihn posthum zu verstehen.

Denn Josef behält Zeit seines Lebens seine Gedanken für sich und seine Kinder auf Distanz. Er spricht so wenig, dass es auffällt, wenn er einmal weiter ausholt. Den Heiratsantrag stellt folglich nicht er, sondern seine künftige Frau. Am liebsten liest er sich quer durch ganze Bibliotheken. Diese Leidenschaft lebt in seinen Kindern weiter.