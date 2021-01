„Natur pur“ und Entschleunigung sind im Oberland und Pillerseetal angesagt

Imst und Landeck haben ihre Ideen – in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und der Tirol Werbung – unter dem Titel „Es geht Bergauf“ in ein Förderpaket verpackt. Das Leader-Projekt (die Mittel kommen vom Bund, Land und der EU) ist mit 63.555 Euro dotiert. „Wir wollen das Rad nicht neu erfinden“, erläuterte Leader-Beauftragte Stefanie Peterbauer vom Regionalmanagement regioL am Freitag. „Aber wir sehen noch viel Potenzial im nachhaltigen und naturnahen Tourismus, speziell im Sommer.“ Nachdem Landeck und Imst in die Dreiländerregion Terra Raetica eingebettet sind, will man den Blick auf die Natur- und Nationalparks lenken. Im Dreiländereck gibt es – in den beiden Nationalparks, vier Naturparks und im Unesco-Biosphären-Reservat (Val Müstair) – „unendlich vieles“ zu entdecken, hoben die Regionalentwickler hervor.