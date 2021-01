750 Jahre Stadterhebung: Kitzbühels großes Jubiläum mit Hindernis

Kitzbühel – Es hätte ein außergewöhnliches Jubiläumsjahr in Kitzbühel werden sollen. Das wird es zwar, aber ganz anders als ursprünglich geplant. Kitzbühel feiert die Stadterhebung vor 750 Jahren, dazu laufen schon seit zwei Jahren die Vorbereitungen. Auch ein eigenes Bürgerbeteiligungsprojekt wurde im Vorfeld ausgerichtet mit vielen Ergebnissen.

Zum Jubiläum sind deshalb nicht nur Veranstaltungen und Feierlichkeiten geplant, auch verschiedenste Projekte sollen umgesetzt werden. Doch Corona macht der Stadt einen massiven Strich durch die Rechnung. „Eigentlich wollten wir am 2. Jänner mit einer Veranstaltung in das Jubiläumsjahr starten, doch inzwischen haben wir diese schon zum dritten Mal verschoben“, schildert der Projektleiter der 750-Jahr-Feier Bernd Breitfellner.

Insgesamt sind an die 40 Veranstaltungen über das ganze Jahr geplant. Der Auftakt ist nun auf Anfang März verschoben worden. Neben dem Lichtfest soll auch der Jubiläumswein und das Jubiläumsbier präsentiert werden. Der Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein großes Jubiläumswochenende von 3. bis 6. Juni. Eben zu dieser Zeit vor 750 Jahren wurde Kitzbühel zur Stadt erhoben. An dem Wochenende soll es ein Historienfest, einen Festumzug und ein Bataillonsfest geben. Ein weiterer Höhepunkt ist auch, dass heuer erstmals der „Prima la Musica“-Wettbewerb von 15. bis 25. März in Kitzbühel stattfinden wird. „Der Wettbewerb wird auf viele Veranstaltungsorte aufgeteilt, da bin ich zuversichtlich, dass er stattfinden kann“, sagt Breitfellner.