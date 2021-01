Zwei heftige Stürze in Kitzbühel-Abfahrt

Die erste von zwei Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel in dieser Ski-Weltcup-Saison ist am Freitag zweimal unterbrochen worden. Der US-Amerikaner Ryan Cochran-Siegle sowie der Schweizer Urs Kryenbühl kamen an verschiedenen Stellen im Schlussabschnitt der Streif schwer zu Sturz. Beide wurden mit dem Hubschrauber von der Strecke transportiert. Nach dem Sturz von Kryenbühl lag sein Landsmann Beat Feuz an der Spitze vor dem Österreicher Matthias Mayer.