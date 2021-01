Haie spielten gegen die Vienna Capitals mit dem Feuer

Innsbruck – Es sah nach der matten Darbietung am Vorabend (0:3-Niederlage gegen den KAC) am Samstag in der Tiwag-Arena zunächst so aus, als müsste man die Innsbrucker Haie für ihre Reaktion auf die Vienna Capitals über den grünen Klee loben. Denn nach einem klaren Chancenplus, starker Darbietung und Treffern von Sam Herr, Braden Christoffer (schöne Einzelleistung) und Jan Lattner stand es nach 21 Minuten 3:0. Deven Sideroff und Max Gerlach (Latte) hatten sogar Treffer Nummer vier auf der Schaufel.