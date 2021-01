Jirka: „In spätestens 20 Wochen geht vielen die Arbeit aus“

Eines haben aber alle Berufsgruppen gemeinsam: „Mit der Verlängerung des harten Lockdowns geht uns die Puste aus“, warnt Jirka in Richtung der türkis-grünen Bundesregierung eindringlich vor den Folgen für viele Firmen und Familien. „Man wird so nicht weiterfahren können, man muss schon einmal zu einem Ende kommen. Die Politik muss früh Gegenmaßnahmen in die Wege leiten“, so Jirka.