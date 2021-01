Flock baut als Königssee-3. Führung im Skeleton-Weltcup aus

Janine Flock hat auf der vorletzten Station des Skeleton-Weltcups Platz drei belegt und damit vor dem Heim-Finale in einer Woche in Innsbruck-Igls ihre Gesamtführung ausgebaut. Die Tirolerin patzte als Halbzeit-Vierte am Freitag in Königssee zwar, profitierte aber ihrerseits von Fehlern der folgenden Fahrerinnen und holte damit auch im siebenten Saisonrennen einen Podestplatz. Platz neun genügt ihr nun in einer Woche beim Finale zum zweiten Weltcup-Gesamtsieg nach 2014/15.