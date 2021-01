Tausende Stimmen verstummt: Schwere Zeiten für Tirols Chöre

Ton in Ton verhält es sich in der sakralen Musik. Raimund Runggaldier, Kirchenmusik­referent der Diözese Innsbruck, beklagt die steigende Zahl an Chören mit sinkenden Mitgliederzahlen. Verursacht teils durch mangelnde Begeisterung, teils durch besondere Vorsicht der oft schon etwas älteren Sängerinnen und Sänger. „Wenige der Tiroler Emporen bieten genügend Platz für den nötigen Abstand. Arbeitet man mit kleineren Ensembles, braucht es auch eine andere Literatur, die man sonst selten in den Kirchen hört“, meint Runggaldier. Für einige kleinere Chöre sei ein Überleben mit ausreichend Mitgliedern ungewiss.