Bürgermeister Willi möchte in Innsbruck die NEOS mit ins Boot holen

Koalitionäre Farbenspiele: Bürgermeister Georg Willi (Grüne) hat den NEOS ein Angebot vorgelegt – er würde sie gerne statt der Liste „Für Innsbruck“ von StR Christine Oppitz-Plörer in ein Viererbündnis holen. © Thomas Boehm / TT

Innsbruck – In der Innsbrucker Stadtpolitik könnte in den nächsten Wochen kein Stein auf dem anderen bleiben. Was mittlerweile kein Geheimnis mehr ist: Das koalitionäre Tischtuch zwischen den Grünen und der ehemaligen Bürgermeisterliste „Für Innsbruck“ (FI) ist zerschnitten. BM Georg Willi (Grüne) will die Zusammenarbeit mit der Fraktion von Stadträtin Christine Oppitz-Plörer aufkündigen und den Koalitionsvertrag neu aufsetzen. Und zwar mit den NEOS statt „Für Innsbruck“.

Fliegender Wechsel in die Stadtregierung ein Risiko

Den Pinken liegt ein Angebot vor, Sonntagvormitta­g haben die Gremien in Stadt, Land und Bund darüber bereits beraten. Der Ball lieg­e aber weiter bei Georg Will­i, heißt es bei den NEOS. Schließlich wäre der fliegende Wechsel in die Stadtregierung auch ein Risiko. Denn im Stadtsenat würden die NEOS nicht sitzen – dort wären dann mit den Freiheitlichen, die seit Donnerstag mit Markus Lassenberger den 1. Vizebürgermeister stellen, und „Für Innsbruck“ allerdings zwei Oppositionsparteien vertreten. Zugleich rechnen die NEOS mit baldigen Neuwahlen in Innsbruck. Würden sie jetzt eine Koalition mit den Grünen, der ÖVP und der SPÖ eingehen, könnten sie nach der Wahl womöglich als Verlierer dastehen. Weil ihnen vielleicht das Image als Steigbügelhalter für eine Stadtregierung umgehängt wird, die politisch ohnehin bereits am Ende ist.

Unterdessen sehen sich die Grünen durch eine Umfrage, die sie beim Marktforschungsinstitut IMAD in Auftrag gegeben haben, in ihrem bisherigen Kurs bestätigt: Bei der quantitativen Untersuchung mit 504 Befragten – sie fand vom 14. bis 19. Jänner statt, also noch vor der Vizebürgermeisterwahl im Gemeinderat, bei der sich Lassenberger gegen Elisabeth Mayr (SPÖ) durchsetzte – wurden u. a. zwei Koalitionsvarianten gegenübergestellt: Demnach favorisierten 72 % der Befragten die momentane Viererkoalition aus Grünen, Für Innsbruck, ÖVP und SPÖ, 28 % ein Bündnis aus FPÖ, FI und ÖVP. Auch FI-Wähler sprachen sich dabei laut Umfrage zu 77 % für die bisherige Koalitionsvariante aus, bei den ÖVP-Wählern 52 %.

Zugewinne für die Grünen bei der „Sonntagsfrage"

In der „Sonntagsfrage“ würden die Grünen gemäß dieser Erhebung auf 27,5 % zulegen (bei den Gemeinderatswahlen 2018 erhielten sie 24 %), Zugewinne gäbe es auch für die ÖVP (die von 12 auf 21 % am stärksten zulegen würde), SPÖ und NEOS. FPÖ und FI würden demgegenüber an Zustimmung verlieren.

Bei der Bürgermeister-Direktwahl käme Georg Willi laut IMAD auf 38,5 % (im ersten Wahlgang 2018 waren es knapp 31 %), gefolgt von Hannes Anzengruber (ÖVP) mit 23,9 % sowie Christine Oppitz-Plörer (FI) und Rudi Federspiel (FPÖ) mit je 13,7 %. Die Schwankungsbreite der Gesamtergebnisse beträgt +/- 4,38 %.

Abgefragt wurde außerdem das Reizthema Verkehrspolitik – in der Form „Verkehrsberuhigung versus Verkehrsflächen für Autos“. Dabei stimmten 68 % der Befragten „eher“ oder „sehr stark“ für Verkehrsberuhigung, 32 % eher oder sehr stark für „mehr Platz für Autos“.