Umzug: Flaurling freut sich auf neues Gemeindehaus

Wortkunst und ein überdimensionales Gemeindewappen prägen die Fassade des neuen Mehrzweckgebäudes an der Salzstraße.

Innsbruck – Ob und wann es eine offizielle Einweihungsfeier geben kann, steht derzeit pandemiebedingt in den Sternen. Dennoch ist die Vorfreude auf das neue Gemeindehaus in Flaurling groß: Das Mehrzweckgebäude direkt an der Salzstraße sieht der baldigen Fertigstellung entgegen.