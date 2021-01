Platzbedarf: Bezirkskrankenhaus Reutte mit vier Großbaustellen

Was auf dem Areal des Bezirkskrankenhauses geschieht, obliegt einzig und allein dem Gemeindeverband. Sowohl Grund und Boden als auch die Gebäude sind im Besitz aller Außerferner Gemeinden mit Ausnahme von Jungholz. Auch die personellen Entscheidungen werden vom Gemeindeverband gefällt. Verbandsobmann Aurel Schmidhofer: „Die Bürgermeister, die über die Zukunft des Krankenhauses entscheiden, sind ja alle ,up to date‘, am Nerv der Zeit. Sie wissen, dass die Bevölkerung immer älter wird und es in Zukunft mehr Pflegeplätze braucht. Und dies bedeutet auch einen höheren Bedarf an Personal. Deshalb gehen die Erweiterung der Pflegeschule und der Bau des neuen Pflegeheimes Hand in Hand. Die Sanierung und Adaptierung des Krankenhauses ist auch ein logischer Schritt. Da muss man nachrüsten, um am Ball zu bleiben.“ Schmidhofer schätzt den Kostenanteil für die Gemeinden auf fünf bis zehn Millionen Euro. „Genau wissen wir das natürlich erst zum Schluss“, so der Verbandsobmann.