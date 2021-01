Corona-Reproduktionszahl gegenüber Vorwoche leicht gesunken

Die Reproduktionszahl in Österreich ist gegenüber der Vorwoche leicht gesunken und liegt derzeit bei 0,89. Das gab die Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) am Freitag bekannt. Das bedeutet, ein mit SARS-CoV-2 Infizierter steckt statistisch gesehen 0,89 weitere Menschen an. Vor einer Woche lag die Zahl bei 0,94. Die Zahl für diese Woche umfasst den Zeitraum 8. bis 20. Jänner und basiert wie immer auf Berechnungen der AGES und der TU Graz.