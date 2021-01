Zwei Beamte des Heeresabwehramtes zu Geldstrafen verurteilt

Im Grazer Straflandesgericht sind am Freitag zwei Beamte des Heeresabwehramts wegen Amtsmissbrauchs zu Geldstrafen in der Höhe von 16.200 bzw. 25.200 Euro verurteilt worden. Den beiden wurde vorgeworfen, 2016 vom Anschlag auf eine Grazer Moschee mit Schweinskopf und Schweineblut gewusst, ihre Informationen aber nicht weitergegeben zu haben. Laut eigenen Angaben waren die Beschuldigten dazu aber gar nicht berechtigt, doch das Gericht sah das anders.

Die beiden Angeklagten saßen also in Tuchfühlung mit den Zuhörern und hörten zu, was noch alles zum Thema „wer darf wen wann und warum verständigen“ gesagt wurde. Die Schändung der Moschee mit Schweineblut und Schweinskopf hatte im Mai 2016 für viel Aufsehen gesorgt. Die unmittelbaren Täter wurden bereits verurteilt, es ging um zwei Beamte im Hintergrund. Der Major und der Oberst hatten einen Informanten in eine rechtsradikale Gruppe eingeschleust. Durch ihn wussten die beiden von dem geplanten Anschlag und ergriffen selbst die Initiative.