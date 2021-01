Tiroler Hinterseer nach Korea-Wechsel: „Freue mich auf ein neues Abenteuer“

Nach dem eineinhalbjährigen Gastspiel beim Hamburger Sportverein wechselt Lukas Hinterseer nach Südkorea zum Ulsan Hyundai FC. © imago images/Claus Bergmann

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Medizin-Check absolviert, neuen Vertrag unterzeichnet, die Zelte in Hamburg bereits abgebrochen – für Lukas Hinterseer ist das Karriere-Kapitel HSV schon Vergangenheit. „Auch wenn die letzten Monate nicht berauschend waren, blicke ich doch zufrieden auf die eineinhalb Jahre zurück. Immerhin erlebte ich Heimspiele vor 50.000 Zuschauern auf dem Feld mit und außerdem wurde mein Sohn in Hamburg geboren“, hat der ehemalige Wacker-Kapitän die bitteren Wochen auf der HSV-Ersatzbank abgehakt und blickt der Zukunft bei Ulsan Hyundai erwartungsfroh entgegen. „Ich freue mich schon auf das neue Abenteuer“, hofft der 29-Jährige, dass er so bald wie möglich zu seiner neuen Mannschaft stoßen kann.

Was seinen Grund hat. „Bei der Klub-WM in Katar will ich unbedingt dabei sein“, hofft Hinterseer, dass sich Anmeldung, Visum und Quarantäne-Vorschriften nicht als zu große Hürde erweisen. Der neue Arbeitgeber des ehemaligen Wacker-Kapitäns ist regierender asiatischen Champions-League-Sieger und als solcher bei der Klub-WM von 4. bis 11. Februar in Katar vertreten. Die Südkoreaner treffen zum Auftakt im Duell um einen Semifinal-Platz auf Tigres UANL aus Mexiko. Für Ulsan spielte von 2017 bis 2018 mit Richard Windbichler bereits ein Österreicher.