AstraZeneca-Lieferung fällt offenbar geringer aus

Der AstraZeneca-Lieferumfang im ersten Quartal könnte geringer ausfallen, als erhofft. Laut Informationen der APA wurden der Impfkoordinator des Bundes und auch jene der Länder heute in einer Videokonferenz darüber informiert. Grund dürfte sein, dass die Entscheidung der EU über die Zulassung des AstraZeneca-Impfstoffs so lange dauert.

Vonseiten des Gesundheitsministerium hieß es vorerst, dass die nun kolportierte Verringerungen der geplanten Lieferungsmengen für das erste Quartal durch AstraZeneca „völlig inakzeptabel“ seien. „Zugesagte Liefermengen müssen eingehalten werden. Gleichzeitig zeigt diese mögliche Entwicklung, wie wichtig es war, dass Österreich in den vergangenen Wochen große zusätzliche Mengen an Impfstoff von BioNtech/Pfizer im Rahmen des EU-Beschaffungsprogrammes eingekauft hat.“

Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) forderte am Freitag in einer Aussendung sowohl die EU als auch die Hersteller auf, „sich an die Abmachungen zu halten“. Es gehe um die Gesundheit der Menschen, hieß es in der Aussendung: „Jede weitere Verzögerung wäre unverantwortlich und den Impfwilligen gegenüber unzumutbar.“ Kärnten habe seine Hausaufgaben erledigt, sei „bestens vorbereitet“ und warte nur noch auf die Lieferung größerer Impfstoffmengen, außerdem würden die Kärntnerinnen und Kärntner laut ersten Erhebungen „eine überdurchschnittlich hohe Bereitschaft, sich impfen zu lassen“ zeigen, so Kaiser. „Eine weitere Verzögerung würde das Vertrauen der Bevölkerung schwer erschüttern.“