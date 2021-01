TT-Lokalaugenschein: Leere Gassen statt großer Party am Fuße der Streif

Kitzbühel – „Die Absage der Abfahrt passt genau zu der Woche“, sagt Kathrin von der Bäckerei Schmidt. Irgendwie fühle sich das Ganze nicht wie eine Hahnenkamm-Woche an, schildert die Kitzbühelerin. Mehr als die treuen einheimischen Kunden kann sie gestern nicht in der Bäckerei begrüßen. An einem üblichen Hahnenkamm-Samstag geht’s schon in der Früh mit dem großen Andrang los. „Wie schon Weihnachten und Silvester ist diese Woche aber einfach anders“, erklärt Kathrin.