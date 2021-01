Proteste für Freilassung Nawalnys in ganz Russland geplant

In Russland haben Unterstützer des inhaftierten Kremlkritikers Alexej Nawalny für Samstag zu landesweiten Protesten aufgerufen. In rund 70 Städten sind Aktionen geplant, wie aus Ankündigungen in den sozialen Netzwerken hervorgeht. Der Kreml warnte vor der Teilnahme an nicht genehmigten Kundgebungen. Unter Verweis auf die Corona-Pandemie werden Demonstrationen in Russland seit Monaten nicht mehr erlaubt.