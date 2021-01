Protagonist der „Schredder-Affäre“ Mittwoch im U-Ausschuss

Erlacher macht am Dienstag den Anfang und wird sich den Fragen der Abgeordneten zum angeblichen Postenschacher und mutmaßlichen Gesetzeskauf rund um die Casinos Austria stellen. Die weiteren Befragungen werden sich an diesem Tag dann wohl eher um das Ibiza-Video bzw. um das Kauf-Angebot des selbigen an die SPÖ im Jahr 2018 drehen, sind doch mit dem ehemaligen ORF-Stiftungsrat Niko Pelinka und dem ehemaligen roten Kampagnenleiter Johannes Vetter zwei Auskunftspersonen geladen, die zur Zeit des Offerts für die SPÖ tätig waren. Mit Pelinka jener Mann, dem der Wiener Anwalt das Video anbot und der dieses Angebot dann an den damaligen Parteichef Christian Kern herantrug, wie der frühere SPÖ-Minister und -Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda im U-Ausschuss erklärt hatte.