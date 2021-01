Zerstörung im Hotel Europa: Nach der Übergabe „Hilti“ aktiviert

Im Neo-Barocksaal wurde in den vergangenen Wochen ein besonderes Galadiner angeboten: Zerstörung à la „Hilti“

Innsbruck – Seit einer Woche zieht sich die Geheimniskrämerei, wer den Schremmhammer im Neo-Barocksaal im Innsbrucker Hotel Europa angesetzt hat. Die politisch heftig kritisierte Zerstörung fand jedenfalls nach Verkaufsunterfertigung und nach Austausch der Schlösser durch den neuen Eigentümer, die Innsbrucker Carl Ludwig Immobilien GmbH, statt. Und zwar nach der Übergabe der Immobilie samt Barocksaal am 25. November 2020. Von den seinerzeitigen Eigentümern wurde das Gebäude nämlich „unversehrt“ übergeben. Hauptgesellschafter der neuen Besitzer ist die Moser Immobilien Holding GmbH.

Was rund um den Übergabetermin jedoch klar war: Das Bundesdenkmalamt, das bereits seit 2019 von der sensiblen Angelegenheit „Barocksaal“ Bescheid gewusst hat, wollte ein Verfahren über den möglichen Schutz des Neo-Barocksaals einleiten. Der Ausgang darüber war jedoch ungewiss, nur damit hätte nichts verändert werden dürfen.

Nichtsdestotrotz wurde Kontakt mit den Vorbesitzern aufgenommen, doch nach dem Verkauf waren diese nicht mehr zuständig. Das Bundesdenkmalamt wurde deshalb an die neuen Eigentümer, eben an die Carl Ludwig Immobilien GmbH, verwiesen. Doch zwischenzeitlich gab es nichts mehr, was es für das Denkmalamt zu schützen gilt: „Hilti“ und „Meißel“ hatten das Aussehen des Barocksaals schon nachhaltig verändert.