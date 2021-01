Wetterverhältnisse lassen keine Kitz-Abfahrt am Samstag zu

Die aktuelle Wettersituation und die Verhältnisse auf der Piste haben die Jury und das Organisationskomitee der Hahnenkammrennen der alpinen Ski-Herren in Kitzbühel schon früh zur Absage der für den (heutigen) Samstag geplanten zweiten Abfahrt auf der Streif bewogen. Bis spätestens 12.00 Uhr will man das neue Programm für Sonntag fixiert haben, ursprünglich war um 10.20 Uhr ein Super-G geplant.

Wie prognostiziert setzte in Kitzbühel je nach Höhenlage Schnee und Schneeregen ein, vor allem der Regen im unteren Abschnitt zog die Auflage in Mitleidenschaft. „Die glaube, das ist die richtige Entscheidung, ich glaube, da haben wir volles Vertrauen in die Jury. Der Hausberg mit dieser Wetterlage, die heute Nacht war, ist sicher schwierig, dass man ein Rennen hat, das von der Sicherheit bis zur letzten Nummer standhält“, sagte ÖSV-Abfahrts-Chef Sepp Brunner. Man hoffe auf Wetterbesserung und auf ein gutes Rennen am Sonntag, welches auch immer das dann sein werde.