Drei Volksbegehren biegen in die Zielgerade ein

Wien – Das Tierschutz-Volksbegehren, das noch bis einschließlich morgen Montag unterzeichnet werden kann, hat laut Organisatoren bisher mehr als 300.000 Unterschriften erhalten. Das sagte Initiator Sebastian Bohrn-Mena gestern auf einem tierwohlgerecht geführten Bauernhof in Gramastetten. Prominente Schützenhilfe erhielt er vom für Tierschutz zuständigen Minister Rudolf Anschober (Grüne), der dazu aufrief, das Volksbegehren zu unterschreiben.

Er wolle eine bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln erreichen, so Anschober, dazu wolle man den EU-Rechtsrahmen „zu hundert Prozent ausschöpfen“. Der Konsument solle wissen, ob Produkte wirklich aus der Region kommen – „und zwar tatsächlich und nicht nur am Etikett“. Auch brauche es Verbesserungen bei Tiertransporten, vor allem bei den Langtransporten und in der Schweinezucht.