Hamburger Musikbringdienst für alte Menschen im Lockdown

Schon im ersten Lockdown erfreuten sich Balkonkonzerte großer Beliebtheit: Um den Menschen in Altenheimen einen kleinen Lichtblick in der Coronapandemie zu schenken, gaben Musiker Kurzkonzerte vor den Einrichtungen. Am Freitag startete in Hamburg ein neues Projekt: Ein Trompetentrio spielte Klassiker wie „Love“ von Nat King Cole und „Amazing Grace“. Die Bewohner, warm eingepackt auf der Terrasse, dankten es ihnen mit viel Applaus.