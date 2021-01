Auto landete in Oberösterreich auf Bahngleisen

Zu einem verhängnisvollen Irrtum ist es am Freitagabend in Kremsmünster (Bezirk Kirchdorf) in Oberösterreich gekommen: Ein Autofahrer war von einem Parkplatz in den Gleisbereich der Pyhrnbahn eingebogen und einen schmalen Bahnsteig entlang gefahren, bis das Auto auf die Gleistrasse abrutschte. Für die Dauer der zweistündigen Bergung des Fahrzeugs durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr musste der Zugverkehr angehalten werden.