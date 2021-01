Bach ein halbes Jahr davor für Tokio-Spiele zuversichtlich

Exakt ein halbes Jahr vor dem geplanten Beginn der auf heuer verschobenen Olympischen Sommerspiele hat sich IOC-Präsident Thomas Bach in einer Video-Botschaft entschlossen gezeigt, das Großereignis durchzuführen. „Sechs Monate davor freuen wir uns auf die Eröffnungszeremonie“, sagte der Chef des Internationalen Olympischen Komitees. Er sei mit allen 206 Nationalen Olympischen Komitees in Kontakt, und alle seien trotz der Coronakrise zuversichtlich.

Auch unter den IOC-Mitgliedern sehe man mit Olympia in Japan das Licht am Ende des Tunnels. Zudem gebe es die volle Unterstützung der japanischen Regierung. „Alle Aussichten sind gut, wir arbeiten hart für diese Spiele“, erklärte Bach ohne die Pandemie in seine Rede miteinzubeziehen. „Unsere erste Priorität wird sein, für alle Teilnehmer sichere Spiele zu gewährleisten.“ Die Organisatoren würden alle Szenarien in Betracht ziehen und hätten einen breit gefächerten Pool von Maßnahmen.