Salzburg und LASK starten aus der Winterpause

Mit Red Bull Salzburg und dem LASK starten am Sonntag der Titelfavorit und einer der großen Herausforderer aus der Winterpause in die Fußball-Bundesliga. Salzburg ist um 14.30 Uhr zu Gast beim SCR Altach. Der LASK empfängt um 17.00 Uhr zum Abschluss der 13. Runde das Überraschungsteam von WSG Tirol, das nach einem erfolgreichen Herbst mit einer Teilnahme an der begehrten Meisterrunde spekulieren darf.

Der Auftakt ins Fußball-Jahr 2021 am Sonntag (14.30 Uhr) in Altach läutet für Meister Salzburg wieder intensive Wochen ein. Zehn Spiele haben die „Bullen“ inklusive Europacup bis Ende Februar zu absolvieren, ein erfolgreicher Bundesliga-Start soll dafür Extra-Schwung verleihen. Das bisher letzte Duell im Ländle verloren die Salzburger im vergangenen Frühjahr 2:3. Trainer Jesse Marsch stellte seine Truppe auf ein Kampfspiel ein.

Im abschließenden Spiel der Rund empfängt die Heimmacht der Bundesliga eine Überraschungsmannschaft. Sechs Siege in sechs Heimspielen mit 18:1 Toren geben dem LASK trotz des baustellenbedingten Umzugs nach Pasching Zuversicht vor der Partie gegen WSG Tirol. Dominik Thalhammer verspürte vor dem Start ins neue Jahr auch „einen unglaublichen Drive in der Mannschaft“. „Wir hatten eine sehr gute Vorbereitung mit guten Trainingsmöglichkeiten“, merkte der Chefcoach des LASK an. „Zur ultimativen Spielkontrolle hin, das ist unser Ziel“, so Thalhammer.