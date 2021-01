Rascheste Risikopatienten-Impfung für Diabetiker gefordert

Das Nationale Impfgremium hatte Menschen mit Diabetes großteils in Prioritätskategorie 3 eingeordnet. Es sei ihr unverständlich, weshalb man bisher für die Argumente der Fachexperten im Bereich Diabetes wenig zugänglich gewesen sei, kritisierte Kaser, ihres Zeichens auch stellvertretende Klinikdirektorin an der Medizinischen Universität Innsbruck. „Die Priorisierung muss dringend überdacht werden“, forderte sie. Die Diabetesgesellschaft tue sich in der Begründung ihrer Forderung deshalb leicht, weil es „sehr, sehr große Studien aus verschiedensten Ländern“ gebe, anhand derer man das Risiko „sehr gut beziffern“ könne.