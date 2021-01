St. Pöltener entscheiden über ihren Gemeinderat

In St. Pölten läuft seit Sonntagfrüh die Gemeinderatswahl mit der Möglichkeit zur Stimmabgabe in 72 Wahllokalen. „Vorwählen“ war bereits seit 4. Jänner möglich. 12.598 der 46.621 Stimmberechtigten hatten Wahlkarten beantragt. Eine Rekordzahl, die auf die Corona-Pandemie zurückzuführen ist. Die Wahllokale in der niederösterreichischen Landeshauptstadt öffneten um 7.00 Uhr. Die letzten werden um 16.00 Uhr schließen.