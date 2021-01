740-Millionen-Dollar-Jackpot in den USA geht an Sologewinner

Ein milliardenschwerer Lotto-Jackpot in den USA ist geknackt: Das Gewinner-Los sei in einem Supermarkt nördlich der Metropole Detroit im Bundesstaat Michigan gekauft worden, teilte die US-Lotterie Mega Millions am Wochenende mit. Damit sei der Jackpot von knapp einer Milliarde Dollar (etwa 820 Millionen Euro) geknackt. Die Gewinnwahrscheinlichkeit habe bei 1 zu 303 Millionen gelegen.

In der Powerball-Lotterie gewann im August 2017 eine Spielerin 758,7 Millionen Dollar. Die 53-Jährige aus dem US-Bundesstaat Massachusetts kündigte daraufhin ihren Job in einem Krankenhaus. Der höchste Einzelgewinn in Europa - 190 Millionen Euro - wurde schon mehrfach ausgeschüttet. Zuletzt gewann ihn im Oktober 2019 ein Tipper in Großbritannien.