Super-G auf der Streif: Montag ist Österreich-Tag

Kitzbühel – Was Mauro Cavieze­l (SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und Ryan Cochran-Siegle (USA) verbindet? Sie gewannen die bisherigen drei Saison-Super-G in Val d’Isere, Gröden und Bormio und müssen allesamt verletzungsbedingt auf das vierte Rennen heute (10.45 Uhr/live ORF 1) in Kitzbühel verzichten. Das ist die schlechte Nachricht. Die gut­e: Die Chancen stehen blendend, dass es heute einen österreichischen Sieger gibt. Zumindest, wenn man ein Faible für Statistiken hat. Denn bislang gab es sechs Montags-Rennen in Kitzbühel – und allesamt endeten sie mit rot-weiß-roten Jubelchören.