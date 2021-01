Super-G heute auf der Streif: Der Montag ist Österreich-Tag

Kitzbühel – Was Mauro Cavieze­l (SUI), Aleksander Aamodt Kilde (NOR) und Ryan Cochran-Siegle (USA) verbindet? Sie gewannen die bisherigen drei Saison-Super-G in Val d’Isere, Gröden und Bormio und müssen allesamt verletzungsbedingt auf das vierte Rennen heute (10.45 Uhr/Live-Ticker auf TT.com) in Kitzbühel verzichten. Das ist die schlechte Nachricht.