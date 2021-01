Bernhard Gruber wegen erneuter Herzprobleme im Spital

Der Comeback-Versuch von Bernhard Gruber hat nach einer dramatischen Wende im Krankenhaus geendet. 10 Monate nach seiner Herzoperation mussten dem Nordischen Kombinierer in Lahti nach erneuten Herzproblemen zwei Stents eingesetzt werden. Der 38-jährige Salzburger hatte am Samstag nach dem Weltcup-Teambewerb in der nordischen Metropole nach dem Auslaufen über Schmerzen im Brustbereich geklagt.