Erfolgreicher Impfauftakt beim Rettungsdienst Tirol

Innsbruck – Über einen „gelungenen Impfauftakt“ freut man sich beim Rettungsdienst Tirol. Am Wochenende startete man dort nämlich mit den Covid-19-Schutzimpfungen: Rund 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben von dem Angebot Gebrauch gemacht und wurden am Samstag geimpft. Die Impfbereitschaft beim rettungsdienstlichen Personal sei sehr hoch, die Vorbehalte gering, heißt es seitens des Rettungsdienstes.

„Die 300 Impfdosen, die uns das Land Tirol für die ersten Impfungen zur Verfügung gestellt hat, sind fast aufgebraucht“, berichtet Thomas Fluckinger, Chefarzt des Roten Kreuzes in Tirol. 252 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnte das Ärzteteam am Samstag impfen, rund 50 weitere Personen folgen am Montag. „Damit sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geimpft, die in den Screeningstraßen, in den mobilen Screeningteams sowie bei den Antigen-Testungen Dienst verrichten“, erklärt Fluckinger. Außerdem haben bereits die ersten Notärzte und Notfallsanitäter ihre Spritze bekommen. Sie folgen auf der Prioritätenliste an zweiter Stelle.