USA sichert Taiwan Unterstützung im Streit mit China zu

Der neue US-Präsident Joe Biden sieht sich mit wachsenden Spannungen zwischen China und Taiwan konfrontiert. Washington sicherte dem Inselstaat, der am Wochenende eine wiederholte Verletzung seines Luftraums durch chinesische Militärflugzeuge meldete, Unterstützung zu. Nach einem entsprechenden Vorfall am Samstag kam es demnach am Sonntag zu einer zweiten Welle unerlaubter Flüge mit insgesamt 15 Maschinen - darunter zwölf Kampfjets.

China wurde aufgefordert, seinen militärischen, diplomatischen und wirtschaftlichen Druck auf Taiwan einzustellen. Anstatt der Kampagne zur „Einschüchterung“ des Nachbarn solle Peking das Gespräch mit der demokratisch gewählten Regierung Taiwans suchen, forderte das Außenministerium in Washington am Samstag (Ortszeit). Chinas Verhalten gegenüber Taiwan und anderen Nachbarn sei besorgniserregend.

Laut Taiwans Verteidigungsministerium waren am Samstag acht chinesische Bomber und vier Kampfjets in die Luftraum-Verteidigungszone eingedrungen. Die Flugzeuge hätten Gewässer in der Nähe der von Taiwan kontrollierten Pratas-Inseln im Südchinesischen Meer überflogen. Dort waren zuletzt öfter chinesische Jets unterwegs, allerdings handelte es sich in der Regel nur um ein oder zwei Aufklärungsflugzeuge. Taiwans Luftwaffe sei als Reaktion auf die vermehrten Luftraumverletzungen am Wochenende aktiviert worden, teilte das Verteidigungsministerium mit.