Drei Volksbegehren gehen zu Ende

Die Eintragungswoche für die drei Volksbegehren für Tierschutz, Impf-Freiheit und Ethikunterricht geht am Montag zu Ende. Wie viele Personen die Initiativen unterstützt haben, wird am Abend bekanntgegeben. Klar ist, dass trotz Lockdown alle drei die für die Behandlung im Parlament notwendige Zahl von 100.000 Unterschriften erreicht haben. Das Tierschutz-Voksbegehren hat am Wochenende schon mehr als 300.000 Unterschriften vermeldet, jenes für Impf-Freiheit mehr als 220.000.