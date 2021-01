Virtuelles Weltwirtschaftsforum beginnt

Am Dienstag ist um 11.00 Uhr unter anderem eine Rede der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel geplant. Weiters sollen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen teilnehmen. Die USA lassen sich von ihrem Klima-Beauftragten John Kerry vertreten. Für China hält Präsident Xi Jinping am Montag eine Rede, für Südkorea spricht ebenfalls der Präsident, für Indien und Japan die Regierungschefs. Im Mai soll das Forum in Singapur mit realen Treffen nachgeholt werden.