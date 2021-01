Ein Zeitzeuge vom Dienst: Ein Nachruf auf Überkünstler Arik Brauer

Innsbruck, Wien – Den Tod stellte Arik Brauer nicht als düsteres Gerippe dar oder als schwarzen Raben. Der Todesengel in einem Bild von 1997 ist eine farbenfrohe Erscheinung. Der Tod als prächtiger Augenblick. Es gilt zu hoffen, dass Brauer ihn als solchen erlebt hat. Seine letzten Worte jedenfalls zeugen von einem zufriedenen, bunten Leben: „Ich war so glücklich mit meiner Frau, mit meiner Familie, mit meiner Kunst und meinem Wienerwald. Aber es gibt eine Zeit, da lebt man, und es gibt zwei Ewigkeiten, da existiert man nicht.“ In der Nacht auf Montag ist der Wiener Überkünstler im Alter von 92 Jahren im Kreise der Familie verstorben.

Bis zuletzt hatte Brauer intensiv gearbeitet. Etwa an einem Denkmal, das am Wiener Flughafen an die Opfer des Konzentrationslagers, welches während der NS-Zeit auf dem Areal bestanden hat, erinnern soll. Sobald es die Corona-Situation zulässt, will der Flughafen die Gedenkstätte der Öffentlichkeit übergeben.

Ein Maler sei er schon immer gewesen, antwortete Arik Brauer auf die Frage, wie er zur Kunst gekommen sei. In erster Linie war Brauer Künstler, in zweiter „Zeitzeuge vom Dienst“. So jedenfalls bezeichnete er sich selbst gerne. In zahlreichen Gesprächen erzählte er vom dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte, das er in einem Schrebergarten versteckt überlebt hatte. Geboren wurde der „Ottakringer Bua“ 1929 in eine zunächst unbeschwerte Kindheit. Zum Juden sei er erst durch Hitler geworden, bemerkte Brauer später. Den Verlust seines Vaters, der 1944 in einem KZ in Lettland ermordet wurde, verarbeitete er in mehreren Bildern.