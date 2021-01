416.000 Unterschriften für einen besseren Tierschutz

Wien – Damit ein Volksbegehren im Nationalrat in Behandlung genommen werden muss, ist eine Anzahl von mindestens 100.000 Unterschriften erforderlich. Und dies haben alle drei Volksbegehren, also Tierschutz, Impf-Freiheit und Ethik für alle, erreicht.

Der für den Tierschutz zuständige Minister Rudolf Anschober (Grüne) gratuliert den Initiatoren des Tierschutzvolksbegehrens und bedankt sich bei allen, die es unterschrieben haben. Jetzt gehe es darum, die Forderungen, gemeinsam mit den betroffenen Interessengruppen, Schritt für Schritt konkret umzusetzen. „Wir werden weiter an Veränderungen in der Landwirtschaft, im Konsum und nicht zuletzt in der Politik arbeiten, das ist der klare Auftrag des Tierschutzvolksbegehrens. Ich sehe es als einen fantastischen Rückenwind für den von mir begonnenen Weg zu stetig besseren Tierschutzstandards in Österreich“, erklärte Anschober. Er und seine grüne Ministerkollegin Leonore Gewessler ­unterzeichneten das Begehren. (TT)