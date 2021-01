Kein Asyl in Österreich für zukünftige Pflegekraft

Innsbruck – Ernüchterung über die österreichische Asylpolitik ist beim Unterstützungskomitee „MHF soll bleiben“ deutlich zu spüren. Monatelang setzte sich die Tiroler Initiative intensiv für Mohammad Haroon Faqiri (kurz: MHF) ein, einen jungen Flüchtling aus Afghanistan, der seit August 2015 in Österreich lebte. In Innsbruck begann MHF, der rasch Deutsch gelernt hatte, eine Pflegeausbildung, auch sonst galt er als umfassend integriert.

Doch alle Rechtsmittel halfen nichts: Mitte 2020 erhielt der Asylwerber in seinem Verfahren die letzte Ablehnung der Höchstgerichte. Ohne Aufenthaltsschutz habe er „keine weiteren Perspektiven“ für einen Verbleib in Österreich gesehen, erklären Magdalena Melcher, Hannes Schlosser und Iris Teyml vom Unterstützungskomitee. Dabei habe er noch kurz zuvor erfolgreich ein Praktikum in einem Altenheim absolviert und sogar eine Einstellungsgarantie für die Zeit nach der Ausbildung gehabt, berichtet Schlosser. Aus Angst vor der jederzeit drohenden Abschiebung nach Afghanistan brach MHF seine Ausbildung ab, ließ sein gesamtes soziales Netz in Tirol zurück und fuhr in ein anderes EU-Land.