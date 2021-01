Festgenommene BVT-Beamte sind für Freiheitliche ÖVP-Problem

Die FPÖ sieht in der Festnahme von ehemaligen Verfassungsschutz-Beamten in der Causa Wirecard weniger ihr Problem als jenes der ÖVP. Die beiden Männer seien keinen einzigen Tag im BVT beschäftigt gewesen, während Herbert Kickl Innenminister war, betonte der Abgeordnete Christian Hafenecker am Montag in einer Pressekonferenz. „Die Karrieren sind unter tiefschwarzer Führung entstanden“, verwies er auf die Amtszeit von Wolfgang Sobotka und Johanna Mikl-Leitner.