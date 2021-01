Die Marktgemeinde Reutte investiert: jetzt erst recht

Erstmals nimmt Reutte auch wieder eine starke Neuverschuldung in Kauf, 3,6 Millionen Euro werden aufgenommen, exakt zwei Millionen an Rücklagen aufgelöst. Oberer Donnerstagabend an die Mandatare gerichtet: „Wir haben ein neues Reuttener Rekordbudget mit 29,9 Millionen Euro. Und gerade jetzt (womit er Coron­a meinte, Anm.) müssen die Kommunen investieren. Wir sind alle aufgerufen dazu. Wer, wenn nicht wir!“ Für das Markt­oberhaupt war klar, dass man jetzt auch Schulden machen müsse, um die Wirtschaft zu beleben. „Wir investieren 7,5 Millionen Euro. Eine Riesensumme, die wir so noch nie hatten“, sagte Oberer. Das Budget, in das wie all die Jahre zuvor genau zwei Bürger bei der Auflage Einblick genommen hatten, ist trotzdem nicht gänzlich ausgeglichen. Die Differenz von 266.000 Euro ist aber durch Betriebsmittelrücklagen gedeckt.