SPÖ pocht auf Nachtbetreuung in den Tiroler Gesundheits- und Sozialsprengeln

Bereits vor zwei Jahren verabschiedete die Gemeinde Schwaz eine Resolution an die Landesregierung, damit ein kostendeckender Nachttarif für die Gesundheits- und Sozialsprengel eingeführt wird und man so die mobile Pflege stärken könne. Doch seither ist nichts passiert. Für Weber ist das enttäuschend: „In Schwaz ist es noch möglich, sich über Parteigrenzen hinweg für wichtige Themen einzusetzen. Im Land geht es scheinbar nur um politische Spielchen. Für mich ist so ein Verhalten unverständlich – vor allem weil wir ja auch einen Landtagsabgeordneten im Schwazer Gemeinderat sitzen haben.“ Ärgerlich ist für Fleischanderl auch, dass sich Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg in einer schriftlichen Anfragebeantwortung im Landtag für die Erarbeitung eines Konzeptes aussprach, die ÖVP im Ausschuss dann aber für eine Aussetzung des Themas stimmte.