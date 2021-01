Journalistin Eva Reisinger als Autorin: Erklär mir doch bitte Österreich!

Wien, Innsbruck – Ein Alphabet österreichischer Auffälligkeiten, von A wie Amen bis Z wie Zuckerl: Die Journalistin Eva Reisinger, Jahrgang 1992, hat ihr erstes Buch veröffentlicht. „Was geht, Österreich?“ ist eine Art rot-weiß-rotes Erklärstück. Es liest sich rotzfrech (inklusive einer pseudo-erotischen Annäherung an Kanzler Kurz), wird in kleinen Kapitel-Häppchen serviert und mit Kochrezepten (© die Mutter der Autorin) garniert: Nusstorte, Schnitzel, Kaiserschmarren – Verlockungen der heimischen Küche, für die nicht nur unsere nördlichen Nachbarn so schwärmen.

Andererseits können Deutsche Reisingers Buch für den nächsten Österreich-Urlaub vormerken (wann immer ein solcher wieder möglich sein wird). Seitenweise listet die Autorin Austriazismen auf: Ausdrücke, die einer Übersetzung bzw. Erläuterung bedürfen. In Wien also bitte immer „Spritzwein“ bestellen, bloß nicht „Weißweinschorle“.

Bei vielen wächst mit der Distanz auch die Liebe zur Heimat. Bei Reisinger, die inzwischen nach Wien übersiedelt ist, wuchs in Berlin die kritische Distanz. Was sich in Österreich abspielte, vor und nach der Ibiza-Affäre, brachte ihr Blut in Wallung. So schwanken die Tonalität ihres Buchs zwischen salopp-satirisch und bitter-ernst und die Themen zwischen „ganz lustig“ und „sehr lesenswert“.