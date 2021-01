Silvester in Südafrika? Behörden prüfen Verdacht auf Einschleppung der Mutation

In Fügen können sich die Bewohner des Zillertals seit gestern ebenfalls testen lassen.

Innsbruck, Schwaz – Bei sieben positiv auf Corona getesteten Personen konnte bisher die südafrikanische Virus-Variante festgestellt werden, 21 Verdachtsfälle sind noch in Abklärung. Drei Corona-Cluster haben sich jedenfalls im Zillertal (Finkenberg, Strass und Fügenberg) gebildet, einer im Seniorenwohnzentrum in Münster. Wie verbreitet die Virus-Mutation in den Infektionsherden ist, steht ebenfalls noch nicht fest.