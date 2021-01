Anschober setzt 800 Neuinfektionen pro Tag als Ziel für Ende des Lockdown

Am Montag gab es zwischen Regierung, Landeshauptleuten und Experten eine Videokonferenz. Auch die Opposition wurde eingebunden.

Wien – Die Bundesregierung hat gestern ihre Gespräche mit Experten, Landeshauptleuten und der Opposition über den aktuellen Stand der Corona-Pandemie in Österreich gestartet. Eine Entscheidung über das weitere Vorgehen nach dem anvisierten Lockdown-Ende soll es erst in einer Woche geben.

Die Beratungen zwischen Regierung und den beratenden Experten im Kanzleramt waren am Abend abgeschlossen. Inhaltlich drang nicht allzu viel nach außen. Herwig Ostermann von der Gesundheit Österreich GmbH sagte in einem Statement nach den Gesprächen, zur Häufigkeit der neuen Virus-Mutation B.1.1.7 in Österreich könne noch keine abschließende Aussage getroffen werden.