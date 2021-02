Zum Weltkrebstag: „Krebs sucht sich nicht aus, ob eine Pandemie ist“

Noch nie zuvor ist in der Bevölkerung und den Medien so viel über Wissenschaft gesprochen worden wie in der Corona-Pandemie. „Forscher sind auch noch nie so intensiv gehört und in politische Entscheidungsprozesse eingebunden worden wie jetzt. Die rasante Entwicklung der Impfstoffe verdeutlicht den Menschen, wie wichtig biomedizinische Forschung ist, um Krankheiten zu bekämpfen“, sagt Dominik Wolf, Direktor der Uniklinik für Onkologie und Hämatologie in Innsbruck. Dazu gehört auch Krebs. „Man darf nicht vergessen, dass an der ,Krebs-Pandemie’, weltweit zehn Millionen Menschen sterben – und zwar jährlich.“