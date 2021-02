Hilfe aus dem Härtefallfonds für Privatzimmervermieter

Innsbruck – Gewerbliche Privatzimmervermieter, die mehr als zehn Gästebetten haben, erhielten in der anhaltenden Corona-Krise bislang so gut wie keine Unterstützung, was seit Monaten zu heftiger Kritik von Seiten der FPÖ führte. Nun wurde am Donnerstag im Tourismusausschuss des Nationalrats ein Antrag eingebracht, der den Kreis der Anspruchsberechtigten deutlich erweitern soll. Damit werde für mehr als 10.000 weitere Zimmervermieter die Grundlage für zukünftige Förderungen geschaffen – konkret für den „Ausfallbonus“, heißt es in einer Aussendung aus dem Kabinett von Tourismusminis- terin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Derzeit werde – gemeinsam mit dem Finanzministerium – an einer Richtlinie gearbeitet, damit die neuen Berechtigten den Ausfallbonus in Anspruch nehmen können.