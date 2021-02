Wie Cortina durch die Krise kommt

Die Bars und Restaurants sind geöffnet und gut gefüllt – viele verbrachten in Cortina im Zweitwohnsitz den Lockdown.

Cortina d’Ampezzo –Unter den breiten Schirmen der Lokale sitzen draußen die Gäste und nippen am Weinglas. In den Straßen marschieren die Leute zwischen den altehrwürdigen Gebäuden auf und ab. Die Sonne scheint, der Schnee glänzt unter den steilen Dolomitenwänden. Und es ist Leben in den Straßen von Cortina d’Ampezzo.